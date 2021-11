Nel 1927 Hermann Hesse commentò Lugano così: “Ovunque rivolga lo sguardo, nuove case, nuovi alberghi, nuove stazioni, tutto s’ingrandisce, ogni edificio si alza di un piano”. Poi, come quasi tutte le città occidentali, nel Dopoguerra essa ha vissuto il proprio boom edilizio, anche in questo caso volto ad assecondare il costante aumento di auto in circolazione, status symbol irrinunciabile di quel periodo di ripresa. Di quella frenesia edilizia si può ravvisare un involontario monumento nel viadotto del Brentino, la rampa di calcestruzzo incompiuta che dal 1970 si protende lungo l’uscita autostradale a Lugano Sud. La circonvallazione che doveva iniziare lì non fu mai realizzata: costava troppo.

Dunque già quasi cent’anni fa Lugano era già piuttosto ambiziosa quanto a uso del territorio, e tale trend sarebbe andato avanti a lungo: per decenni avremmo impermeabilizzato il terreno col cemento e trascurato la dimensione umana all’interno degli agglomerati. Oggi in Svizzera perdiamo 0.8 m2 di terreno al secondo (otto campi di calcio al giorno): un dato cardine dell’iniziativa popolare Fermare la dispersione degli insediamenti (febbraio 2019).

In tema di cemento, vale la pena soffermarsi su un intervento che ha toccato Lugano di recente, ossia il rifacimento del piazzale della stazione, accanto alla Cassa di disoccupazione. In questo centro nevralgico dei trasporti e del pendolarismo transitano treni, bus, autopostali e funicolare; e qualche tempo fa è caduta la possibilità di superare i binari dove prima c’era il passaggio a livello: una perdita che non ha certo lasciato indifferente chi di preferenza raggiungeva via Maraini in modo diretto. Quanti attraversamenti abusivi -emblematici di un desire path- si contano da allora?

Del resto dover transitare nel sottopasso della stazione può pesare. A dispetto della sua messa a nuovo d’annata 2016, questo sito non è esente dallo stress, specie se ai treni va assortito un bus o un’autopostale per cui serve camminare fino alla fermata Genzana, toccata da ben cinque linee. La folla attraverso cui farsi strada è inevitabile, ma una volta emersi sui sanpietrini bisogna marciare fino a quel bus stop per quasi mezzo chilometro, col traffico di via San Gottardo a farci compagnia ad ogni passo, salvo poi superarlo là dove si trova uno degli incroci più pericolosi del Luganese, in fondo a via Genzana.

Se poi è estate, quel mezzo chilometro risulta particolarmente sgradevole di giorno: in pratica si tratta di superare un lungo, afoso e trafficato parcheggio, che malgrado la recente spianata, rimane una vasta isola di calore e asfalto, con giusto qualche pianta accanto al parcometro, mentre dall’altra parte dei binari, nel parcheggio del piazzale di Besso gli alberi dominano. Piantare un po’ di verde anche sul lato Est sarebbe stato conveniente sotto molti aspetti: temperatura, luce, assorbimento fonico, estetica... tutto nell’interesse di coloro che camminano. A Lugano ci sono già troppe auto, concentriamoci sulla persona.

