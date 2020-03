D’altra parte, è altresì opinione condivisa che Lugano ha grandi potenzialità a cominciare da una situazione geografica e climatica invidiabile. Durante gli ultimi anni si è inoltre assistito a una diversificazione delle attività svolte nella regione con lo sviluppo di settori ad alta potenzialità: l’USI e la SUPSI hanno contribuito fortemente a questa evoluzione sia per la loro presenza sul territorio sia per lo sviluppo di rami innovativi ad esse legati. L’inaugurazione del nuovo campus di Viganello il prossimo autunno e la facoltà di scienze biomediche daranno un ulteriore impulso positivo. Il LAC è senza dubbio un altro fiore all’occhiello che ha permesso alla città di ampliare la sua visibilità anche a livello internazionale. Inoltre, soprattutto durante la stagione estiva, l’offerta di manifestazioni e di attività di vario genere (cittadine e non) è sicuramente all’altezza di una città che vuole essere una meta ricercata dai turisti.

Cosa possiamo fare quindi per contrastare il trend negativo, valorizzare le potenzialità e fare in modo che Lugano torni ad essere attrattiva? Occorre portare avanti con determinazione i progetti di cui si discute da parecchi anni e penso in particolare al polo congressuale, che creerà un indotto importante anche per altri settori: commercio, ristorazione, alberghiero e turistico in generale. Questi settori saranno certamente favoriti anche dall’apertura della galleria di base del Monte Ceneri e dal potenziamento dei trasporti pubblici (entrambi previsti entro la fine del 2020) che modificheranno il concetto di mobilità. Lugano (e il Luganese) dovrà dal canto suo portare avanti con fermezza il progetto tram-treno e il concetto di una mobilità lenta e sostenibile. Altri importanti progetti sono sul tavolo della discussione: alcuni già in fasi avanzate (il polo sportivo o lo sviluppo di alcune aree attualmente non valorizzate adeguatamente), altri in fase embrionale (per esempio la valorizzazione del lungolago).