«Il Municipio di Lugano favorisce la speculazione edilizia», «Le altre città non hanno speso nulla». A detta degli oppositori, parrebbe che nelle altre città svizzere le casse pubbliche non siano state toccate ed i privati abbiano costruito senza troppi benefici. Un sogno per tutti. Ma è davvero così? Forse è davvero il momento di paragonare mele con mele.

Si prenda il caso di Lucerna, ben esposto dalla trasmissione «Falò»; dove la città ha potuto spendere solo 15 milioni per lo stadio, poiché ha ceduto dei terreni ai privati che hanno edificato due torri (nel vero senso della parola) da 80 metri (non 45) e da 300 appartamenti. Trecento! Nella zona oltre a stadio e torri è presente un palazzetto dello sport. Oltre ad un vantaggio più evidente per il privato, che porta ad un maggior finanziamento, nella zona non c’è traccia di verde pubblico. Se non si è tifosi o residenti, non c’è motivo di andarci.

Losanna invece, grazie ad una cifra d’affari quattro volte superiore a quella di Lugano, ha finanziato in proprio lo stadio indebitandosi con le banche. Anche in questo caso, non c’è traccia di zona verde o altri servizi e se non per le partite, non c’è motivo di andarci.

Altre città hanno costruito lo stadio a poco prezzo, concedendo ai privati la costruzione di centri commerciali che da noi, per la cronaca, vengono chiamati «grandi generatori di traffico».

Perciò mi piacerebbe sapere cosa avrebbe detto l’MPS se si fosse seguito l’esempio di Lucerna, concedendo ai privati l’edificazione di 300 appartamenti. Che sia questa una vera speculazione edilizia? Ed i Verdi avrebbero cosa avrebbero detto, visto che si lamentano di un progetto contenente un parco pubblico (verde)? E se si fosse seguito l’esempio dei centri commerciali, ai commercianti del centro che ora si lamentano per 100 dipendenti che si spostano 2 km, sarebbe andato tutto bene? E la STAN?

Si può disquisire su tutto, ma è evidente che il Municipio di Lugano ha optato per un progetto sì più oneroso ma che può portare dei benefici anche a chi dello sport interessa poco. Non solo palazzi e cemento come si continua a dire.

È quindi palese che nella politica ticinese c’è sempre qualcuno (di solito poco lungimirante) pronto a lamentarsi ed opporsi a qualsiasi progetto, magari seduto in veranda ed ammirare l’erba del vicino che è sempre più verde della nostra.... e magari sintetica.

©CdT.ch - Riproduzione riservata