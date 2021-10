Alla sua uscita dalla scena politica, la Cancelliera Merkel raccoglie lodi da tutte le parti del mondo. Il recente tonfo nel consenso popolare del suo partito CDU impone però un’analisi critica del suo operato e di domandarsi quale sia stato il segreto per mantenere per quattro legislature il consenso elettorale e il potere di un Paese come la Germania. Una valutazione molto critica del suo operato espressa anche dal noto storico Britannico Niall Ferguson.

Essa ha innanzitutto sistematicamente messo fuori gioco ogni concorrenza di profilate personalità nel proprio partito. Ha inoltre saputo captare gli umori politici del momento per decidere nel loro senso. Per catturare i voti dell’elettorato socialista SPD, ne ha fatto propria la politica spostando a sinistra l’asse del partito conservatore CDU - col risultato di far nascere la destra AFD.

Per ingraziarsi la potente industria del trasporto su gomma (auto e camion) ha favorito la costruzione delle autostrade ignorando il trasporto ferroviario. Il nuovo collegamento veloce Monaco-Berlino non è sufficiente per nascondere una rete ferroviaria vetusta ed inefficiente, per il 40% non elettrificata, e un’asse Amburgo-Genova per traffico merci per i prossimi decenni assolutamente inadeguata.

Sotto le emozioni della catastrofe di Fukushima ha deciso in poche settimane la chiusura delle centrali nucleari entro il 2030 senza aver nessun progetto valido e concreto per assicurare al Paese e all’industria il futuro dell’approvvigionamento di energia elettrica, un problema tuttora aperto - l’energia elettrica rinnovabile prodotta al nord non raggiunge il sud del Paese. Per la rete 5G vi sono vaste aree della Germania senza servizio.

Come ultimo esempio, Università e ricerca non raggiungono l’eccellenza del Regno Unito e, nel suo piccolo, della Svizzera. Se la Germania, anche grazie alla debolezza dell’Euro, rimane una grande nazione industriale e di esportazione, l’era Merkel lascia dietro di sé una nazione economicamente forte, ma con pesanti, grossi deficit strutturali.

Un vero leader politico deve il coraggio di proporre le proprie idee per il futuro e saper creare consenso intorno ad esse e non limitarsi a fare solo proposte dal consenso scontato per garantirsi il potere. Un metodo miope, ostile a ogni riforma, che ha portato all’attuale disastro elettorale. Analogamente, nella politica europea la Cancelliera ha sì avuto il merito di saper smorzare le tensioni al suo interno, senza però mai esporsi con proprie visioni o proposte. Per la sicurezza dell’Europa si è limitata a fidarsi dell’ombrello USA dimenticando la necessità di un esercito credibile, necessario per rafforzare il potere geopolitico dell’Europa. Ha insomma lasciato l’eredità di una stagnazione politica tedesca e anche europea.

