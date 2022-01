Negli scorsi giorni sono intervenuti sulle pagine del Corriere del Ticino la filosofa Francesca Rigotti con «L’etica del male minore» e poi in risposta, sulla Regione, il filosofo Marcello Ostinelli con «L’etica e la mascherina». Il primo intervento, indipendentemente dai giudizi personali che legittimamente ogni lettore può dare, pare, per premessa, contenuti e sviluppo, chiaro quanto lineare. Purtroppo, la replica non muove invece da premesse valide e soprattutto travisa palesemente, fors’anche volutamente, il senso profondo dell’intervento della professoressa Rigotti. Mi spiace per il signor Ostinelli, un filosofo che nel suo articolo si definisce «amico della verità». Quale verità? La propria? Una fatta a sua misura? Una verità costruita, per esempio, attorno a modelli fuorvianti come quello che è cosa buona prendere lo sciroppo quando si è raffreddati anche se il suo sapore è pessimo. Un conto è prendere lo sciroppo, un altro è essere costretti a trangugiarlo per andare in palestra o al lavoro. Ma credo sia più opportuno tornare al concetto in origine di questo dibattito.

Al di là dei singoli casi di vita quotidiana oppure storici, sembra chiaro che il concetto di male minore, oggetto dei due articoli, sia frutto di un percorso di antiche origini. Disgraziatamente pare che non riusciamo a metterci d’accordo su un’idea di bene comune, comunemente condivisa, ma sappiamo e muoviamo da cosa sia il suo opposto. Che stranezza. Probabilmente non siamo in grado, forse non lo saremo mai, di costruire magnifici castelli di filosofia morale che possano essere condivisi da tutti. Però, un poco più umilmente, potremmo impegnarci a concepire i casi estremi a cui opporsi. Si tratta della funzione determinante della filosofia del male minore? Forse. Ma possiamo provare a girare la medaglia, metafora che ben si presta dato che la medaglia, per l’appunto, riconosce il valore di qualcuno. Proviamo a considerare ‘sta benedetta o maledetta storia del male minore come una scappatoia tramite la quale, come suggerisce E. Weizman, il grigiore del male entra nel nostro modo di essere e di fare giustificando il male tout court. In altre parole, legittimando una azione giusta si può finire, ahinoi, per legittimare l’azione in sé, con tutte le sue inevitabili conseguenze. In questo senso alzare civilmente la mano, come fa la filosofa, in segno di pacifico disaccordo non significa che ogni intervento sia di per sé sbagliato, ma, molto più semplicemente, sta a dire come la posta in gioco sia sempre più complessa di quanto appaia a prima vista. Allora perché non valutare quale scelta più saggia il rifiuto in blocco del male, minore o maggiore che sia, e porre la questione in modo radicalmente diverso? Perché non considerare altre forme di intervento politico e educativo basate sul bene? Di certo si tratta di una visione discutibile e difficile, ma ben venga il dibattere civilmente. Questa è o dovrebbe essere uno dei punti di forza dei valori e della democrazia basata sul bene.