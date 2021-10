Tra gli altri, è possibile leggere gli interventi di parlamentari, esponenti del CGIE, membri dei Comites, ex Sottosegretari di Stato, i quali tutti sollecitano urgenti interventi a sostegno dell’attività consolare. In un contesto così lodevolmente attivo, non è dato conoscere tuttavia la posizione della Farnesina, che appare stranamente silenziosa.

Nella mia impressione, le invocate misure finanziarie, pur necessarie, e, forse, ormai indifferibili, difficilmente riusciranno a risolvere il problema di fondo del servizio consolare che, in larga misura, è problema di natura squisitamente organizzativa. Per venire incontro alle esigenze dei cittadini, non occorre emanare nuove circolari, e non occorrono neppure massicci investimenti finanziari, occorre bensì cambiare l’organizzazione del lavoro, calibrando i moduli lavorativi sulle esigenze degli utenti. Se non si coglie questo punto, tutto il discorso sul riscatto dei consolati rischia, secondo me, di girare a vuoto. Perciò, è da auspicare la digitalizzazione di tutte le postazioni lavorative, a cominciare dagli sportelli di ricevimento del pubblico, che vanno aperti al pubblico cinque giorni su sette, mattina e pomeriggio. In questo ambito, urge poi annullare l’infausto obbligo delle prenotazioni online, un obbligo che ha generato finora soltanto liste di attesa. Spetta perciò ai diplomatici un compito strategico: quello di diventare gli attori del cambiamento.