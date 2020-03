Giusto quindi investire. I benefici in questi ambiti non sono mai immediatamente quantificabili e si possono fare attendere per un po’ di tempo, ma sono certi. In ogni caso, come lo è l’attenzione fondamentale e urgente per l’ambiente in cui viviamo, la costruzione di una società migliore attraverso la cultura è una priorità. A Bellinzona per le attività culturali è messo a disposizione circa l’1% del budget annuale della Città: questo è ripartito tra il Dicastero della cultura (0,5%), l’Ente autonomo Bellinzona musei (0,4%) e l’Ente autonomo Bellinzona teatro (0,14%). Per l’anno 2018 la spesa pro capite è calcolata in 65 franchi. Questa cifra equivale al costo di due entrate al Teatro Sociale. A titolo di paragone, la Città di Locarno investe il 2,2% del budget annuale alla cultura (più del doppio rispetto a Bellinzona), mentre ad Ascona la spesa culturale per ogni cittadino è di 110 franchi annui (anche qui il doppio).