Le situazioni di crisi portano legittimamente a disorientamento e a sentimenti contrastanti che spaziano tra la speranza e l’impotenza. A tutto ciò non si sottrae chi deve prendere decisioni e si porta sulle spalle la responsabilità di una nazione. In questo caso la responsabilità della salute di molte persone. Guardare la realtà con gli occhi di prima della crisi, giungere al ragionamento oggettivo ma soprattutto non dimenticare i parametri etici che hanno finora retto determinate azioni nel nostro Paese, può diventare difficile.

Ascrivo a tutto ciò certe proposte da parte di chi ci governa quali l’avvilente questione del “comperare” con soldi l’alleanza di un intermediario che convinca il renitente non vaccinato a vaccinarsi e tutte le altre mosse di tipo consumistico (la torta sulla piazza federale, i premi, le lotterie) per far breccia su chi forse non si accorge del grottesco di simili offerte.

Lasciando perdere tutto ciò perché cosa sciocca, reputo invece grave e controproducente le difficoltà che si introducono a livello di test - cosa che ha anche il sapore del ricatto - e gravissima l’introduzione di una cernita, tra chi è vaccinato e chi non lo è, in ospedale per quel che concerne la cura intensa. Significa che nel “triage” si introduce così il concetto di colpa, non finora contemplato. Ho trascorso la vita negli ospedali curando e insegnando a chi deve curare. Posso dire in tutta coscienza che a nessuno è mai venuto in mente di anteporre al concetto di cura quello di colpa. Abbiamo curato criminali che hanno voluto uccidere, persone che in modi diversi hanno messo a rischio la vita di molte altre persone, ammalati di malattie sessuali trasmissibili che hanno contagiato altri, ecc. Tutti curati in modo uguale secondo quella legge che ci fa anche nella malattia uguali e degni d’aiuto. Certo non ho mai vissuto una pandemia. Ma anche nella pandemia non è ammesso sovrapporsi alla giustizia, dimenticare il rispetto per la dignità umana ed infrangere i codici che l’etica ci impone.

Come detto dalla portavoce della Commissione etica svizzera, la misura di non cura – o di meno cura - ospedaliera per i non vaccinati, non è ammessa fin che il Consiglio Federale non rende obbligatoria la vaccinazione.

Il fossato prodottosi oggi nella società non origina da motivi futili. Per questo ogni estremismo è pericoloso. Lo Stato è chiamato a colmare il fossato, non già a renderlo più profondo.

