Nel caso del pericolo del fumo, gli statalisti vogliono impedire ai giovani di fare le proprie scelte. Ma l’apprendimento del bene e del male dipende anche dall’esperienza diretta. Se lo Stato (o chi per esso) non lascia ai giovani la possibilità di sgarrare, essi non avranno modo di conoscere la differenza tra il bene e il male; come dei robot, insomma, che ovviamente non faranno mai delle cose per le quali non sono stati programmati. È vero, lasciar provare tutto ai giovani non è privo di rischi. C’è il rischio che s’incamminino su strade sbagliate, ma se non altro le strade nel corso della vita si possono sempre (o quasi sempre) cambiare. Fare delle scelte per obbligo e non per libera scelta vuol dire privare una persona della propria libertà: anche quella di fare il male. Evitare il male ed optare per il bene dev’essere il frutto della volontà del singolo individuo, sostenuto dalla morale imparata in casa, tramandata in famiglia, non dell’imposizione dello Stato. A volte, è necessario sbagliare per capire che la via da seguire è un’altra. Le conseguenze della mancanza di libertà di scelta appaiono in tutta la loro drammaticità in alcuni Stati di cui ogni giorno leggiamo degli orrori che ivi si perpetrano.