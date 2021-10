La Merkel, vittima delle sue scelte

Il dato più significativo delle recenti elezioni in Germania è il cattivo risultato dell’«Union» tra la CDU e la bavarese CSU (non presente negli altri Länder), che per la prima volta nella sua storia è scesa sotto il 25% dei voti. Ha cioè convinto meno di un elettore su quattro! Ciò significa , a non averne dubbio, una secca sconfitta della cancelliera Merkel: finora l’esponente più autorevole del partito. La quale, dopo aver imposto alla presidenza dello stesso, dapprima l’incolore Kramp-Karrenbauer, e ora come successore di quest’ultima e candidato alla propria successione Armin Laschet, forse simpatico come dicono, ma che sul pubblico (come si è visto) ha scarsa «presa». In soli 8 anni, essa ha quasi dimezzato il seguito elettorale del suo partito: dal robusto 41,5% del non lontano 2013, al magro 24,1% di oggi.

Celebrata all’estero come grande statista per aver fatto del suo paese la trave portante della «costruzione europea», la Merkel ha avuto meno successo in patria. Gli elettori cristiano-democratici, storicamente conservatori e sostanzialmente di destra, non sembrano aver gradito più di quel tanto della sua politica. Non si tratta solo dell’accoglienza di oltre un milione e mezzo di siriani col suo «Wir schaffen das», ma anche di altre questioni di politica interna, adottate con la scusa di tenere il passo con l’«evoluzione della società». Pensiamo alla rinuncia al nucleare, all’abolizione degli obblighi militari, all’ammissione della doppia nazionalità, al riconoscimento delle coppie omosessuali. Anche la drasticità delle misure imposte alla povera Grecia (ufficialmente per salvare l’Euro, in realtà per evitare perdite alle banche tedesche), non è stata probabilmente apprezzata da tutti nemmeno in Germania. Probabilmente gli elettori delusi sono «emigrati» in massa dai verdi, preferendo l’originale alla copia; in parte hanno poi trovato rifugio presso i liberali della FDP, che rispetto a 4 anni fa hanno registrato un bel balzo avanti, e in parte forse anche presso i nazionalisti dell’AfD, che hanno perso meno di quanto molti si auguravano.