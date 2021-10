A Cornaredo si trovano attualmente il vetusto stadio da calcio, in servizio da oltre 70 anni, alcuni campi d'allenamento in parte sintetici e parcheggi in asfalto. Gli edifici presentano gravi carenze: infiltrazioni d'acqua, spazi inadeguati e limitati, enorme consumo energetico e altre ancora. Le nuove edificazioni, realizzate secondo i moderni standard energetici, andranno ad inserirsi in un contesto già completamente costruito, sostituendo le vecchie infrastrutture. Affermazioni quali «la tribuna vecchia di Cornaredo è ancora funzionale» oppure «il FC Lugano riceverà la licenza per la Super League in virtù della sua posizione in classifica» denotano una disarmante ignoranza della realtà.

Oltre ai noti contenuti sportivi (stadio, palazzetto, centro sportivo al Maglio), la creazione di un grande parco pubblico aperto a tutti è un elemento cardine del PSE e permetterà di collegare il bosco di Trevano al Cassarate, la cui rinaturazione sarà realizzata nei prossimi anni. Grazie al PSE verranno inoltre messi in servizio nuovi percorsi ciclopedonali, attualmente inesistenti all'interno del comparto dello stadio. Il capitolo eventi viene spesso dimenticato. Le nuove infrastrutture permetteranno infatti di ospitare concerti e altri eventi (convegni, seminari, ecc.) per un numero elevato di persone. Se si considerano gli introiti, diretti e indiretti, e i benefici per l'intera popolazione, è facile rendersi conto che questi giustificano ampiamente l'investimento.

Il FC Lugano, da quando ha fatto ritorno in Super League nel 2015, ha partecipato per ben due volte all'Europa League. La mancanza di strutture a norma l'ha obbligato a disputare le partite casalinghe fuori cantone, generando costi milionari: una notevole figuraccia e un'occasione persa, per una città e un cantone che fano del turismo uno dei pilastri della propria economia. Oltre ai molti benefici per chi lo pratica, lo sport può anche trasformarsi in un potente mezzo di promozione del nostro territorio.

Il finanziamento per mezzo di un partenariato pubblico privato è una soluzione pragmatica che permette alla città di non incrementare il debito pubblico. Il sostegno del Cantone (18 milioni) e della Confederazione (5 milioni) confermano la bontà del progetto e riducono il contributo a carico della città: il PSE costerà a un contribuente del ceto medio di Lugano meno di 20 franchi all'anno.

Malgrado le false promesse degli oppositori non esistono alternative: se Lugano e il Ticino vogliono dotarsi di strutture sportive dignitose in tempi accettabili, come avvenuto in tutto il resto della Svizzera, è fondamentale votare sì al PSE.

