Il 13 febbraio il popolo svizzero voterà sull‘abolizione della tassa di emissione su capitale proprio: oggi in Svizzera – e solamente in Svizzera – quando una società anonima, una cooperativa o una società a responsabilità limitata emette capitale proprio oppure quando una delle sopracitate viene costituita, l’1% del capitale appena creato viene tassato. L’esenzione fiscale corrisponde a 1 milione, tetto che considera tutti i capitali iniettati durante la vita della società (e non solo nel caso di un aumento di capitale di oltre un milione in una tantum) e che è quindi basso fino a un imbarazzante sconforto. Imbarazzo è anche l’emozione che si prova quando guardando oltre i nostri confini, ci rendiamo conto di essere uno dei pochi paesi sul continente europeo che punisce ancora attivamente gli investimenti tassando l’emissione di capitale proprio.

Come il fischio dei freni è solo un avvertimento fino a quando ci troviamo costretti a schiacciare il pedale del freno per evitare una collisione, così in tempi di prosperità la tassa di emissione sul capitale proprio è facilmente ignorabile. Quando la fiducia è alta ed i prospetti di crescita sono positivi è più conveniente per un‘impresa avvalersi di finanziamenti esterni: i premi di rischio sui tassi di interesse sono bassi e le istituzioni creditizie si fanno volentieri a carico dei bisogni di liquidità delle compagnie. Nei tempi di crisi, la fiducia scarseggia nel sistema finanziario e i premi di rischio crescono, specialmente per le PMI che sono più sensibili alle fluttuazioni dei cicli economici e i cui prospetti economici si ingrigiscono più rapidamente delle grandi multinazionali. I finanziamenti esterni vengono negati o offerti a tassi di interesse insostenibili, così diventano necessari per la sopravvivenza i sistemi di finanziamento interno, quali appunto l’emissione di capitale proprio. Questa è la “frenata d’emergenza” per molte PMI svizzere, qui l’obsolescenza di una reliquia della Prima guerra mondiale può diventare opprimente (basti paragonare 364,8 milioni di franchi pagati dalle aziende svizzere nel 2008 ai 173 del 2019). È qui che il fischiare delle pastiglie non è più solo una distrazione: i freni vecchi e consunti cedono, l’impatto è inevitabile e a bordo ci sono posti di lavoro svizzeri.