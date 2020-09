È stato un maestro dell’equilibrio fra opere dedicate al sacro e opere di circostanza, dalla ritrattistica alla simbologia, dedicando alla Madonna opere sublimi come l’Assunzione. Tiziano fu un innovatore ma rappresenta il compimento e il coronamento del Rinascimento italiano. Conclude infatti quella magnificente stagione superando con l’uso del colore le inclinazioni del suo tempo - caratterizzate dalla marcata prevalenza della forma disegnata e del fasto cromatico. Veniva da una famiglia in cui sono presenti altri pittori e l’apprendistato presso Gentile e Giovanni Bellini acuiscono la sua sensibilità all’uso del colore libero dal rigorismo formale. Vero e proprio imprenditore d’arte, fu il richiamo di grandi figure storiche, in primo luogo Carlo V, del quale lasciò pregevoli ritratti, godendo...