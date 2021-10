La globalizzazione ha comportato lo sviluppo degli scambi economico-commerciali e degli investimenti internazionali, e ha inciso progressivamente sui rapporti sociali, culturali, politici e tecnologici, i cui effetti positivi e negativi hanno una rilevanza planetaria. Il sociologo britannico Anthony Giddens così definisce questa evoluzione: «La globalizzazione può essere definita come l'intensificazione delle relazioni sociali globali che collegano località distanti, in un modo tale che gli eventi locali vengono modellati da eventi che si verificano a molte miglia distanti, e viceversa». La telematica e Internet hanno permesso di collegare in pochi secondi luoghi distanti migliaia di chilometri, incidendo anche sui sistemi di produzione e di commercializzazione; cosicché le imprese non si trovano più a competere soltanto con quelle dello stesso territorio. La globalizzazione ha però anche provocato diverse distorsioni nelle libertà fondamentali e nei rapporti sociali, contribuendo all'insorgere di forti disuguaglianze fra paese e paese, fra città e realtà periferiche, fra fruitori delle nuove tecnologie e fra le masse di lavoratori senza qualifica. Le dinamiche consumistiche hanno pure causato uno spaesamento degli individui, come afferma il politologo Ralph Dahrendorf: «La società contemporanea è diventata priva di legature, scollata, decomposta, senza protezioni, in cui si può ipotizzare un ritorno di darwinismo sociale, dove gli individui si contrappongono l’un l’altro e dove sopravvivono solo i più forti». Aspetti, questi, che destano non poche preoccupazioni. Se però poniamo mente all'evoluzione dei processi produttivi e delle cosiddette “tecnologie digitali abilitanti”, ci rendiamo conto che non possiamo fare a meno di sintonizzarci sulle svariate possibilità di scambio di informazioni oltre i confini nazionali. Opportunità che richiedono rapidi adattamenti nelle modalità d'essere delle imprese e degli istituti di ogni Paese. Anche da noi in Ticino, se vogliamo essere pronti a cogliere le nuove sfide, dobbiamo orientarci verso questa direzione, come tra l'altro hanno già fatto diverse imprese virtuose. È da lodare positivamente la recente nascita della nuova associazione «Bios+», sottoscritta da due istituti di eccellenza quali lo IOR e l'IRB. Questa nuova associazione potrà così incrementare il coordinamento delle attività di ricerca e porsi ancora di più in una dimensione internazionale. Anche nei processi formativi incombe l'urgenza di adattamento attraverso una formazione di qualità e un utilizzo consapevole delle moderne tecnologie. Come sottolineano i piani PISA, tutti i Paesi devono mettersi sulla “via dell’eccellenza”, al fine di produrre una formazione utile anche per la crescita economica e la promozione della coesione sociale. Chi perde il treno è destinato ad avere problemi.