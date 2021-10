Se lo Sport è integrazione allora il polo sportivo deli eventi, che è la casa degli sport, è uno degli esempi più importanti d’integrazione per Lugano e la regione. Il progetto ha una forte caratteristica popolare ed è fatto in modo tale che il via e vai di persone sia facilitato e sempre possibile al di là degli eventi sportivi con ristoranti, commerci e una zona di svago verde aperta a tutti.