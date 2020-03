Ora non è che nella nostra città non ci siano spazi pubblici che possano fungere da luogo aggregativo per i nostri giovanissimi. Eccone un breve e sicuramente non esaustivo elenco: la rotonda di piazza Castello, i giardini Jean Arp, il parco della Pace, i piazzali delle scuole elementari, i campetti di Solduno e della Morettina.

Appurato che non servono tanti soldi e nemmeno grandi interventi per rendere accoglienti alcuni spazi pubblici della nostra città, resta da capire per quale motivo si è deciso negli anni di sfavorire in tutti i modi l’aggregazione spontanea dei giovanissimi, salvo poi lamentarsi dicendo che i ragazzi e le ragazze di oggi non si incontrano più, restano chiusi in casa davanti ai social e ai video games. Il fatto è che chi ha amministrato questa Città negli ultimi 20 anni si è fatto dominare dalla paura e dalla logica repressiva invece di basare i propri interventi sulla prevenzione e l’accoglienza. Ogni volta che dei luoghi cittadini venivano “occupati” da gruppi di giovani si è subito cercato di “chiuderli” con divieti e/o videosorveglianza in quanto questi luoghi, già di per sé poco accoglienti, venivano poi lasciati sporchi dai giovani. Ed è qui che sta l’errore del Municipio: è infatti comprovato dai fatti che un luogo pubblico accogliente, bello, organizzato sarà poi curato con rispetto e attenzione dai suoi fruitori. Sono poi gli stessi ragazzi e ragazze che mettono in atto un controllo sociale che eviterà il vandalismo e il littering nel luogo che sentiranno e faranno proprio. Affinché questo avvenga è importante coinvolgerli da subito, fin dalla progettazione dello spazio che la Città costruirà per loro e con loro.