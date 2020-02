La Città può esser fiera di se stessa, può migliorare ancora, ma può esser fiera. Il limite di 10.000 abitanti, secondo i canoni svizzeri, lo abbiamo superato. Bastano poche nozioni di geografia economica per sapere che dalle Città passano le decisioni, le linee guida e gli spunti innovativi che tracciano la strada, in innumerevoli campi, a livello regionale, cantonale, e perché no, nazionale.