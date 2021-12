Quando si chiede ad un emigrante che significa per lui la parola «integrazione» con stupore possiamo constatare che le risposte sono numerose e diverse; il concetto è vasto e dimostra l’ampiezza delle differenti realtà vissute. L’integrazione è definita in base alle attese di un individuo e agli obiettivi che si prefigge. Ricorrere a parole chiavi è d’obbligo; per esempio: «inserimento nel mondo di lavoro», «conoscere le lingue e rispettare gli usi e costumi svizzeri»; «coabitare con gli indigeni e mantenere la propria identità, anche quella culturale», «accesso alle risorse economiche, culturali, politiche»; «vivere nel paese d’accoglienza come nel proprio», «amare il paese ospitante come si ama il proprio», eccetera.