La popolazione nel nostro Comune è aumentata considerevolmente sia dal punto di vista numerico sia da quello della diversificazione dello strato sociale. È di conseguenza inevitabile che sono aumentate le situazioni dove è necessario curare aspetti che fino a pochi anni or sono erano poco presenti; penso soprattutto ai disagi di tipo economico, di occupazione, di integrazione oppure di conflitti all’interno dei nuclei famigliari, disagio giovanile e solitudine. Il servizio sociale del nostro Comune con i propri funzionari, si distingue per dare aiuto e per quanto possibile consigliare e dare risposte puntuali a queste esigenze anche grazie all’ausilio del Punto Ascolto, servizio gratuito a disposizione della popolazione aperto tutti i giovedì dalle 9 alle 19. In questo quadriennio è stata creata la Rete volontari Monteceneri: quasi trenta cittadini fanno o hanno fatto parte di questo gruppo e sono a disposizione delle persone anziane e in difficoltà per essere accompagnate a fare la spesa, per recarsi dal medico, per portare i rifiuti separati al centro di raccolta o semplicemente anche solo per fare una passeggiata. Grazie all’entusiasmo della Commissione socialità si è avuto modo di organizzare vari eventi e gite per i meno giovani che hanno riscontrato un forte successo. Anche per i nostri giovani, Monteceneri ha un occhio di riguardo grazie alla presenza del Centro giovanile Makunga aperto e gestito in collaborazione con i Comuni vicini di Isone, Mezzovico e Torricella Taverne. Stiamo lavorando per dare una nuova sede e ampliare il Centro giovanile con il coinvolgimento dell’Ufficio del sostegno alle famiglie e ai giovani del nostro Cantone per i futuri investimenti.