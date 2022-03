È l’appello dell’ONU, soprattutto in questo periodo di quasi uscita dalla pandemia. Un secondo obiettivo che l’organizzazione mondiale Nazioni Unite si prefigge di raggiungere entro il 2030, è lo sviluppo sostenibile al fine di colmare le disuguaglianze e le ingiustizie sociali per garantire a tutti una vita degna di essere vissuta.

Certo, il dopo pandemia, tutto non sarà più come prima. Dobbiamo saper trovare la formula giusta per incentivare un nuovo buon equilibrio per ripartire, modificando la realtà cui eravamo abituati, il cui scenario il Covid-19 e i suoi derivati, con una velocità inaspettata, ci ha obbligato, in preparati, a un cambiamento che nessuno poteva prevedere.

. Abbiamo la necessita di avere ulteriori sicurezze per una ripresa economica circolare sostenibile in cui l’economia...