Il 15 gennaio «Corriere del Ticino» ha pubblicato a pag. 31 un articolo non firmato che riguarda le trasformazioni in atto alla RSI. Maurizio Canetta vi precisa che «il progetto Lyra (...) prosegue nei modi e nei tempi annunciati (...) è un progetto di importanza strategica nazionale, che l’azienda sostiene e in cui crede pienamente». Nessun dubbio, nessuna flessione: così, con balda sicurezza, si esprime il direttore («uscente» o «uscito», vedete voi). La CORSI invece ha posto un’esplicita riserva sul progetto (è il comunicato pubblicato dopo l’incontro con i direttori, nazionale e regionale). Ma non è finita. Da «laRegione», in prima pagina, apprendiamo che esistono delle «nuove linee editoriali» e soprattutto che le percentuali tra musica e parlato di cui si era discusso – con un 90% di contenuti musicali – «non compaiono più all’interno del rapporto». Quale rapporto? Bah. Sarebbe un «primo risultato» – scrive «laRegione» – che sarà discusso con i collaboratori e le collaboratrici della RSI. Insomma, qualche elemento, come i resti di un naufragio, comincia ad affiorare sulla superficie del mare. Ma una parte dei giornalisti non sale neppure in barca per cercarli. Perché in particolare il «Corriere del Ticino» non li raccoglie? Perché non parla di questi spiragli di cambiamento limitandosi a dar fiato alla tromba di Canetta? I suoi giornalisti non conoscono le «nuove linee editoriali di Rete Due», citate da «laRegione»? Non avevano la notizia? È vero, già in passato due lettori hanno dovuto chiedere spiegazioni al direttore del giornale sulle esitazioni del foglio a riferire sulla crisi della rete radiofonica, e il direttore, un po’ imbarazzato, le ha date. Ma, insomma. Vi sono diecimila ticinesi che hanno firmato una petizione per saperne di più. Dai giornali vogliono notizie, non comunicati e petti indomiti direttoriali.