Il prossimo 28 novembre siamo chiamati ad esprimerci sull’approvazione della modifica del 19 marzo 2021 della legge COVID-19. Ma di cosa si tratta esattamente? La legge COVID-19 costituisce la base giuridica del certificato COVID che permette alle persone testate, guarite o vaccinate (TGV) di ritornare progressivamente alla normalità. Un rifiuto alle urne della legge COVID-19 non permetterebbe più alla Confederazione di emettere dei certificati COVID e gestire i sistemi necessari per la loro verifica. Ciò metterebbe nuovamente a repentaglio la vita economica e sociale in Svizzera e potrebbe significare l’imposizione di nuovi lockdown - una prospettiva da evitare a tutti i costi. Inoltre, verrebbero nuovamente creati inutili ostacoli ai viaggi d’affari, vacanze all’estero e al traffico transfrontaliero sia per la popolazione svizzera che quella estera. Non da ultimo, è quantomeno plausibile che un rifiuto alla legge COVID-19 metterebbe in pericolo anche gli aiuti finanziari a favore delle persone colpite dalla pandemia. Sarebbe paradossale dato che a pagarne le conseguenze più pesanti sarebbero proprio quelle persone e azziende che sono state maggiormente toccate da questa situazione. Inoltre, questa incertezza del diritto non sarebbe di certo favorevole all’economia che in Svizzera ha sempre potuto contare su regole chiare e lungimiranti per il proprio successo. Esse sono ancora più necessarie in periodi di crisi come quello che stiamo vivendo da ormai due anni. La legge COVID-19 rappresenta le fondamenta per la ripresa economica del nostro paese, senza di essa si crea insicurezza, incertezza e si complica il ritorno alla normalità che tanto agogniamo. Per tutte queste ragioni vi invito a votare un chiaro e sentito SÌ alla legge COVID-19.