Il 13 febbraio saremo chiamati ad esprimerci su un’iniziativa che recita: “gli esperimenti sugli animali e gli esperimenti sugli umani sono vietati”. Un sì segnerebbe un pericoloso salto nel vuoto della ricerca biomedica, della medicina e della veterinaria nel nostro Paese. La Svizzera è ritenuta un modello di successo per come ha saputo sviluppare una ricerca scientifica rigorosa che si traduce in una qualità di cura di alto profilo. Un patrimonio acquisito in decenni, frutto di scelte coraggiose e della capacità di saper far dialogare la ricerca di base con la ricerca clinica. I termini estremi dell’iniziativa minano alla base questa storia di successo. Cerchiamo di capirne i motivi. Quando si studiano determinate malattie è fondamentale disporre di modelli che permettano di riprodurre la patologia e verificare la risposta ai trattamenti. In campo biomedico lo si fa grazie a colture cellulari o simulazioni al computer, ma il modello di riferimento è, e resterà ancora per un certo numero di anni, il modello animale che è l’unico ad avere la complessità necessaria. Così si sono studiate malattie gravi - dai tumori all’arteriosclerosi, dalle infezioni alle malattie degenerative, dalle patologie metaboliche a quelle neurologiche - e si sono sperimentati i farmaci che oggi permettono di trattarle, migliorando la qualità e la speranza di vita dei pazienti. L’iniziativa mira inoltre a vietare “il commercio, l’importazione e l’esportazione di prodotti (...) che continuino a comportare, direttamente o indirettamente, esperimenti sugli animali”, precludendo alla popolazione svizzera la possibilità di beneficiare di questi futuri progressi. La legislazione svizzera è fra le più severe al mondo: la sperimentazione animale segue standard di qualità ineccepibili e negli ultimi anni i numeri diminuiscono di circa il 3% all’anno grazie alla regola delle 3R (Replace, Reduce, Refine) che richiede che per ogni sperimentazione si verifichi rigorosamente la possibilità di ricorrere a modelli alternativi.

Le università sostengono attivamente questi principi e proprio grazie alla loro ricerca in futuro, migliorando le tecniche innovative già disponibili come ad esempio i metodi di simulazione computazionale per lo studio dei farmaci o la bio-fabbricazione di tessuti biologici in laboratorio, si potrà ottenere un’ulteriore riduzione della ricerca animale. Tuttavia abolire ora la sperimentazione animale e umana significherebbe distruggere il ponte sul quale stiamo camminando per attraversare il fiume.

In conclusione, se crediamo a quanto si stia facendo in Svizzera per promuovere una ricerca biomedica rigorosa e se teniamo a delle cure di alto livello non possiamo che votare no all’iniziativa: il fronte della ricerca e delle università in svizzera è compatto nel ritenere che vi siano ragioni molto forti per respingere l’iniziativa; il Consiglio Federale, il Parlamento (Consiglio Nazionale 195 NO, 0 si; Consiglio degli Stati: 42 NO, 0 SI, 2 astensioni), le associazioni di categoria (per es. economiesuisse), e diverse associazioni animaliste, tra cui PSA Protezione Svizzera degli Animali, non hanno dubbi. Neanche noi!

