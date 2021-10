Ho letto con interesse l’articolo del CdT «Noi, dottori non vaccinati». Mi ha fatto riflettere su come, in tema di vaccinazioni COVID, si stia diffondendo una tendenza alla (auto)censura. Sono infatti numerosi i medici ticinesi che non hanno seguito le raccomandazioni delle autorità, ma tra di loro solo due lo hanno ammesso, aggiungendo: «Abbiamo paura di parlare, rischiamo ripercussioni». Mi è venuta in mente la teoria della «Spirale del Silenzio» della sociologa tedesca Elisabeth Noelle-Neumann. L’ipotesi è che alcuni meccanismi persuasivi tipici dei mezzi di informazione di massa – giornali, televisione e oggigiorno i social – tendono a enfatizzare le posizioni prevalenti, mentre riducono al silenzio le idee e le opinioni minoritarie. La prof.sa Neumann ci spiega che l’incessante afflusso di notizie può, col passare del tempo, rendere il pubblico incapace di effettuare una selezione, e perfino fargli dimenticare che sta subendo l’influenza dei media.

Non stiamo forse, in questo periodo storico, vivendo una situazione del genere? Non sembra anche a voi che una singola persona, oggi, abbia il timore costante di esprimere un parere di minoranza rispetto all'opinione pubblica generale? Anche quando abbiamo un'idea diversa da quella della maggioranza spesso non la mostriamo, per evitare di rimanere isolati, e cerchiamo invece di conformarci all'opinione dominante.

Per amore del dibattito, ben vengano quindi le persone (medici, scienziati) che vedono le cose diversamente dalla massa. Ben venga chi ha il coraggio di posizionarsi diversamente rispetto all’opinione pubblica, sapendo che si sta esponendo alle rappresaglie di chi spesso non sa neanche l’1% di quello che hanno studiato loro. Spesso la storia dell’umanità ci mostra che, in diverse occasioni, chi aveva un’opinione diversa da quella dominante ha permesso all’umanità di compiere importanti passaggi evolutivi. Prima di finire, voglio citare un altro aneddoto scientifico interessante, sempre su questo tema: l’esperimento di Asch. La procedura è semplice. A un gruppo di dieci soggetti viene chiesto di confrontare la lunghezza di una serie di linee con quella di una linea di riferimento, svolgendo il compito prima da soli, poi accanto ad altri soggetti, che in realtà sono complici dello sperimentatore e sostengono una risposta sbagliata. Obbligati a confrontarsi con una maggioranza che sostiene compatta la stessa idea, benché errata, solo due partecipanti su dieci hanno la forza di restare saldi nelle loro (giuste) convinzioni. Una spaventosa dimostrazione di come funziona la pressione sociale.

Per quanto difficile, questo periodo non deve farci perdere di vista i nostri principi: se la libertà di espressione e quella di dissentire dalla maggioranza non sono tutelate, ci attende un futuro come minimo incerto.

