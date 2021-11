La crisi pandemica scoppiata nella primavera del 2020 ci ha fatto riflettere su tante mancanze dei servizi pubblici in Svizzera. Una delle dimensioni principali di questa crisi, che ancora oggi è lontana dall’essersi risolta, è quella sanitaria. La mancanza di personale ha spinto oltre ogni limite la soglia di sfruttamento di infermiere e infermieri e la mancanza di letti in cure intense ha portato a un numero di vittime troppo alto per un paese che si considera sviluppato e all’avanguardia come la Svizzera.

L’iniziativa per cure infermieristiche forti, che si voterà il prossimo 28 novembre, è un cambiamento necessario per affrontare due problemi centrali: un numero insufficiente di personale curante e delle condizioni di lavoro logoranti. Questi due problemi sono centrali perché hanno delle conseguenze molto gravi sia su professioniste e professionisti che sulle/sui pazienti. 4 infermiere/i su 10 abbandonano la professione prima dei 35 anni, a causa dello stress o addirittura del burnout dovuti a un carico esagerato di lavoro e a un salario limitato che non riconosce queste persone come essenziali al sistema pubblico di salute. Il personale infermieristico stressato e sfruttato, costretto ad assumersi sempre più mansioni durante lo stesso tempo, a lavorare di notte e nei giorni feriali, tutto questo con un salario inferiore a quello mediano, non può prestare delle cure di qualità. Non è una questione di volontà ma di possibilità: i/le pazienti cadono in secondo piano e vivono la frustrazione di non ricevere delle cure adeguate, nonostante l’esplosione dei costi della salute negli ultimi 24 anni. Il sistema attuale ha bisogno di essere riformato perché infermiere e infermieri possano svolgere il loro lavoro nel miglior modo possibile, e per questo gli applausi non bastano, ma servono condizioni di lavoro dignitose e maggiore personale.