In Svizzera 47.000 persone hanno un abbonamento generale al trasporto pubblico (AG) di prima classe, solo un terzo di questi è donna. Chi siede in prima classe ha più di 50 anni, è uomo e indossa un completo. È un agghiacciante riflesso della società: dove le donne sono poco rappresentate nei consessi decisionali e guadagnano 107 miliardi in meno ogni anno.

L’esistenza di questi «club di uomini d’affari» è una quotidiana affermazione della società paternalista e classista. Coerentemente al Piano Tabù, il nostro programma d’azione, oltre alla creazione di un ispettorato del lavoro sulle discriminazioni salariali di genere, pretendiamo la condanna delle manifestazioni sessiste sui media, nel dibattito pubblico e non possiamo permettere che studenti pendolari abbiano come immagine di riferimento, salendo sul treno, la segregazione tra prima e seconda classe. Per raggiungere la parità a tutti i livelli della società, non sono uno strumento le quote rosa bensì bisogna rendere accessibili a tutti/e misure di conciliazione famiglia-lavoro ed eliminare i club privilegiati per soli uomini: aboliamo la prima classe!

Nel nostro Cantone stiamo assistendo a stravolgimenti importanti della mobilità: AlpTransit e la galleria di base del Ceneri, il raddoppio del binario nel Locarnese, insieme a prossimi altri interventi di portata storica come il Tram-treno del Luganese, la fermata di piazza Indipendenza a Bellinzona, avranno la capacità di rendere finalmente attrattivo l’utilizzo di mezzi pubblici nel nostro territorio. A nostro avviso questa maggiore attrattività deve essere resa accessibile e sostenuta da prezzi calmierati o dalla gratuità degli abbonamenti, come esposto in una mozione di Massimiliano Ay pendente in Gran Consiglio dal titolo «Trasporti pubblici gratuiti o a prezzo calmierato». Con questo tipo d’interventi si migliorerebbe la statistica che vede il Ticino all’ultimo posto nei cantoni con solo l’1% della popolazione a possedere un AG a paragone invece nel Canton Berna è il 10 %. Il diritto alla mobilità apre porte e crea ponti con altre regioni linguistiche della nazione, offre opportunità di formazione e di scambio culturale, da cui però giovani ticinesi e donne sono esclusi rispetto ai connazionali e all’altro sesso.

Per questo 8 marzo, di ridotta circolazione a causa del rischio pandemia, il Partito Comunista, che sempre si batte per la gratuità generale del servizio pubblico, chiede al parlamento e al governo del Canton Ticino di rendere più egualitario il viaggio in treno, anche tra uomini e donne e tra regioni della Svizzera, sovvenzionando l’acquisto dell’abbonamento proporzionalmente al reddito.

