Ho seguito con interesse la trasmissione radio Modem del 9 dicembre sul tema: le nuove officine FFS.

Per chi ama il nostro territorio questa straordinaria notizia fa molto piacere.

Tuttavia, ascoltando i diversi interventi ho avuto la sensazione di essere negli anni 70°. Non desidero evidenziare questo aspetto in forma negativa. ma di certo non attuale ed inadatto a questa situazione.

Il dibattito, infatti, si è focalizzato quasi interamente sul tema dei posti di lavoro (numeri, contratti a tempo determinato, interinali etc. ...) trasformando una notizia di portata storica, in grado di contribuire al benessere del nostro cantone per decenni, in polemica e accuse tra le parti.

Cogliendo l’occasione per esprimere la personale felicità e soddisfazione ma anche la gratitudine per chi ha contributo a queste scelte, mi sento di suggerire alle parti coinvolte di approfittare per aprirsi all’innovazione culturale di impresa ed anche a nuovi modelli di relazioni sindacali.

Mi occupo di risorse umane, pertanto il tema mi è caro e mi sorprende quando determinati concetti e modi di agire legati, dal mio modesto punto di vista, ad un mondo che non esiste più emergono mettendo in dubbio ed in difficoltà progetti di questo valore.

L’impresa oggi è l’insieme dei soggetti che creano valore e non la somma tra “padroni” e “lavoratori”. Le officine FFS, così come tutte le altre imprese, si trovano e si troveranno a competere con il mondo in un sistema veloce e complesso in cui l’Europa e la cultura occidentale sarà sempre più marginalizzata. Il sistema di “impresa responsabile” deve svilupparsi avendo come asset la coesione, il rispetto, l’attrattività di competenze e di persone e l’innovazione e non la divisione, la contrapposizione e le divisioni interne.

Quanto appena descritto è un processo irreversibile e sarebbe una straordinaria opportunità porlo quale elemento centrale per il suo sviluppo.

Le nuove officine FFS possono essere un buon “campo di allenamento” per applicare un modello di relazione e di sviluppo basato sulla coesione, tralasciando metodi e comportamenti che hanno fatto della contrapposizione tra le parti in azienda strumenti funzionali a fini ideologici.

Diversi le tipologie di “allenamento” che si possono sperimentare, tra cui: privilegiare azioni di personalizzazione delle politiche/scelte aziendali rispetto a perseguire azioni che operano per soluzioni di tipo collettivo; oppure massimizzare la qualità della posizione lavorativa rispetto alla quantità, rendendo maggiormente attrattiva la mansione. Altre le possibili soluzioni, ma un aspetto mi sento di sostenere con forza che è la necessità di modificare la cultura, l’approccio ed il linguaggio delle parti sociali in campo coscienti che il bene dell’impresa significa il bene per le persone che ne fanno parte.

©CdT.ch - Riproduzione riservata