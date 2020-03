Queste riflessioni sono indirizzate specialmente a chi vive, come il sottoscritto, nel bel Comune di Paradiso. Bello? Il bello o il sentirsi bene in un posto non è oggettivo ma bensì soggettivo. Alcuni si identificheranno con il mio pensiero ed altri no, è giusto che sia così.



Io personalmente mi sento bene a Paradiso, Comune che amo, e per il quale mi metterò a disposizione per le prossime elezioni comunali el 5 aprile 2020. Paradiso è un piccolo comune, di 0,88 chilometri quadrati di superficie, dove tutto e tutti devono poter convivere.

Molte aziende e privati cittadini hanno eletto Paradiso come loro luogo di domicilio. Queste persone e aziende meritano di trovare infrastrutture all’avanguardia, un’amministrazione comunale funzionante, luoghi di svago e ricreativi oltre a sentirsi protetti e sicuri.



In questo microcosmo si incontrano, e a volte si scontrano, sensibilità e peculiarità eterogenee, per cui è importante avere un arbitro che cerchi di amalgamare tutto ciò. Questi arbitri si chiamano Esecutivo e Legislativo, eletti dalla popolazione proprio per creare le condizioni quadro le più ideali possibili. Guardo la Paradiso di oggi: con il suo bel lungolago, edifici moderni, funzionali, Minergie e rispettosi del clima, attività e servizi rivolti alla popolazione, aree di svago. Beh, io mi sento come in Paradiso, questa è casa mia!



Per poterci sentire anche in futuro in Paradiso nell’immediato vi sono sfide impegnative e penso soprattutto che dovremo migliorare l’ambiente in cui viviamo, valorizzando gli spazi verdi e incrementare le energie rinnovabili e meno inquinanti. Il Comune dovrebbe incentivare l’utilizzo di pannelli solari per produrre energia, agevolare nuove comunità RCP (Raggruppamento consumo proprio) alfine di ottimizzare la produzione e il consumo di energia solare.