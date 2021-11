Rifiutando la legge COVID-19 il prossimo 28 novembre, potremmo ritornare agli albori della pandemia, ad un tempo in cui obblighi della mascherina, chiusure delle attività nonché restrizioni dei contatti sociali erano l’ordine del giorno. Se oggi siamo in grado di godere nuovamente delle nostre libertà in serenità, è grazie al certificato COVID la cui base legale risiede appunto nella legge COVID-19. Senza questa legge la Confederazione non sarebbe più in grado di emettere certificati e men che meno verificarne l’utilizzo. La conseguenza sarebbe nuove chiusure, restrizioni e quarantene applicate a tappeto senza nessun riguardo per chi si è deciso a favore della vaccinazione, chi è guarito dal coronavirus o chi si è preso a carico l’onere finanziario di farsi testare regolarmente. Sarebbe un ritorno collettivo al punto di partenza che comporterebbe un danno economico e sociale tutt’altro che irrilevante. Sono oramai quasi due anni che conviviamo con il coronavirus, due anni nei quali sono stati fatti molti sacrifici. Abbiamo perso il conforto dei nostri anziani, stravolto la quotidianità dei nostri figli e delle nostre famiglie, portato al limite il nostro sistema sanitario e compromesso posti di lavoro. Il ritorno alla normalità è oramai dovuto e il certificato COVID una necessità, uno strumento indispensabile per poter guardare avanti e superare questa crisi che si protrae ormai da troppo tempo. Non torniamo indietro di due anni ma facciamo passi avanti verso la normalità. Votiamo Sì alla modifica del 19 marzo 2021 della legge COVID-19.