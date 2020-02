Lo sapevate che quasi l’80% del traffico sul lungolago di Lugano è di transito? La Città nelle sue linee di sviluppo 2018-2028 persegue l’obiettivo di «riqualificare e proseguire nella pedonalizzazione del centro cittadino e la moderazione del traffico sul lungolago». E se a essere pedonalizzate non sarebbero solo alcune zone del centro ma anche il lungolago? O in particolare il lungolago? Una boccata di ossigeno (anche per gli occhi) che viviamo già d’estate. Dal LAC al Palazzo dei congressi.

I commercianti mi raccontano che il parcheggio davanti al negozio, non è (più) indispensabile. Potrebbe sembrare strano, soprattutto in Ticino. E invece si sono dimostrati aperti e disponibili al confronto. Mi hanno semplicemente espresso un desiderio: che l’accesso agli autosili Balestra, LAC e Palazzo dei congressi fosse mantenuto. Sono i parcheggi più utilizzati da chi si reca in centrocittà. Perché i commercianti sono pronti a vedere il lungolago «diversamente»? Con la pedonalizzazione i benefici per i commercianti sono evidenti. Un centro cittadino vivibile, attrattivo, quasi magnetico nell’essere a misura di pedone, non potrà che portare ossigeno ai commerci. Anche via Nassa cambierebbe volto. Un volto che tornerebbe a sorridere. A Berna il centro Città è pedonalizzato e i commerci insieme ai cittadini ne hanno tratto immensi benefici. Se ne discute a Losanna. Perché non farlo a Lugano?