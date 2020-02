L’avvicinarsi delle due votazioni del 26 aprile ha scatenato prese di posizione che non permettono al cittadino li capire il «de quoi s’agit-il?». Credo che l’attuale difficile situazione abbia origini lontane nel tempo. Un aspetto sorprendente è la mancanza di una visione d’assieme: ci si limita ai posti di lavoro della Lugano Airport SA. Pochi indicano specifiche tematiche come il collegamento di linea del Ticino con la Romandia e con Zurigo, quando per quest’ultimo ci si stupisce che la Swiss ha lasciato.

Bisogna allargare la valutazione e, come ha fatto l’Università di San Gallo, partire dall’assunto che l’aeroporto di Lugano fa parte a tutti gli effetti delle infrastrutture base del nostro cantone e che in quanto tale ha una sua funzione pubblica. È lo stesso Piano direttore cantonale del 2009 a dirlo, arrivando ad assegnargli un preciso compito: garantire i collegamenti aerei verso le principali capitali politiche ed economiche svizzere ed europee. Si tratta di un valore aggiunto che ci caratterizza. Senza le capacità operative di Lugano-Agno non avremo più voli charter, voli d’affari pesanti, voli di Stato e voli dei jet della REGA. In altre regioni svizzere ed europee per realizzare, o anche solo mantenere, un aeroporto regionale si stanno muovendo sia le autorità politiche sia il mondo economico.

Portiamo indietro le lancette del tempo agli inizi degli anni duemila. In quel periodo vi fu una successione di eventi che, per gravità, sono secondi solo a quello dell’orribile biennio 2018-2019. I fatti salienti del periodo 2001-2003 furono la decisione dell’autorità cantonale di procrastinare lo spostamento della strada cantonale della Piodella, l’abbandono del volo di linea su Ginevra da parte della Swiss e infine la decisione dell’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC) dell’ottobre 2003 di limitare l’avvicinamento strumentale da sud.

Questo nuovo contesto portò la città di Lugano e il Cantone alla costituzione di una nuova struttura gestionale dell’aeroporto : la Lugano Airport SA. Due considerazioni vanno fatte. La prima è la mancata reazione alla decisione dell’UFAC del 2003 dove il senso era chiaro: si doveva passare dall’avvicinamento strumentale convenzionale a quello satellitare. La seconda è la mancata reazione all’alta dipendenza dell’aeroporto alle attività di linea. Gli altri aeroporti regionali svizzeri con traffico di linea (Berna-Belp e San Gallo-Altenrhein), ognuno nella sua specifica situazione, hanno adottato approcci differenti.

In una recente intervista il direttore del Centro di competenza dell’aviazione civile dell’Università di San Gallo, professor Andreas Wittmer, ha identificato le possibilità di sviluppo laddove la loro struttura gestionale devono subire profonde modifiche. Ora, in attesa del 26 aprile, la direzione dell’aeroporto sta lavorando sulle misure a corto termine. Per il medio termine, e mi scusino quelli che da tempo mi sentono su questa tesi, i tre proprietari (tre !) dovranno accordarsi velocemente sull’elaborazione di un «piano di quartiere» che permetta di ottimizzare le attuali infrastrutture logisitiche in funzione delle esigenze di gestione dell’aeroporto (servizi aeroportuali di base) e i singoli utenti (scuole di volo, hangaraggio aeromobili, manutenzione di vario tipo, ristorazione eccetera).

Sul tema della gestione pubblico/privato si deve porre al centro l’impiego giudizioso delle risorse economiche disponibili. A Berna-Belp e a San Gallo-Altenrhein hanno optato per una gestione privata con buone relazioni con gli enti pubblici e il mondo economico. Ora si deve agire con determinazione su obiettivi commisurati alla situazione e con ottimismo. Non approvare i due finanziamenti pubblici significa far fallire la Lugano Airport SA e non avere le basi per negoziare con i privati le future modalità di gestione.

