Da dirigente di due importanti club sportivi del luganese (HCL e SAM Massagno) mi confronto quotidianamente con l’enorme attività svolta dalle nostre società. Accanto e dietro alle squadre d’élite - che sono fondamentali per l’immagine e per suscitare entusiasmo e spirito di identificazione - si muovono centinaia di persone che si occupano dei movimenti giovanili. In settimana, palestre, piste e stadi brulicano di ragazzi e ragazze e spesso di genitori-accompagnatori, gente che fa sacrifici pur di assecondare la passione di figli e nipoti. Non si sottolinea mai abbastanza la valenza socioeducativa della pratica sportiva, specie in una società impigrita e alle prese con mille distrazioni tecnologiche. Fa piacere in quest’ottica leggere che negli ultimi anni bambini e ragazzi siano tornati a praticare sport con una media di sette ore e mezzo al di fuori dell’orario scolastico.

Per venire incontro a questa fetta importantissima della popolazione, oltre a chi prosegue nell’attività sportiva per diversi anni (e magari sino alla terza età), l’ente pubblico può e deve fare soprattutto una cosa: mettere a disposizione infrastrutture idonee. È quanto si propone il progetto di Polo sportivo luganese (PSE), che ha un’ovvia valenza regionale ma anche cantonale e che diventerà un vero e proprio punto di riferimento per numerose società e per le stesse Federazioni, penso al basket, alla ginnastica, alla pallavolo e altre.

Un’opera attesa da decenni e che non può più essere rimandata. Ogni grande progetto è di per sé perfettibile o ha aspetti che non convincono tutti, ma in questi mesi non ho letto un solo argomento per il quale valga la pena sacrificare il complesso. Lugano ha bisogno del Polo in tempi brevi: bocciare il progetto - che è passato al vaglio di esperti internazionali, commissioni, giuristi, periti, uffici statali e via dicendo - significherebbe tornare al deserto infrastrutturale e dover rimandare di almeno altri vent’anni la costruzione di una casa per gli sport luganesi.

Già che ci sono, da imprenditore e da politico a Berna, lasciatemi aggiungere un’osservazione. Nelle discussioni attorno al PSE mi sembra non sia stata presa in sufficiente considerazione la rilevanza economica del progetto. In un cantone strutturalmente debole dove salgono ricorrenti lamentele e richieste di aiuti, un investimento edilizio di 374 milioni (che creerà 350 posti di lavoro) è una circostanza di notevole impatto. Non credo che via sia alle viste in Ticino un investimento anticiclico di questa portata.

Avanti tutta quindi con il progetto e con la conseguente riqualifica del quartiere di Cornaredo. Sono certo che tra qualche anno, quando le infrastrutture saranno state realizzate, ci chiederemo come si sia potuta mettere in discussione una realtà simile, capace di dar lustro alla città, a tutto il Luganese e al Cantone.

