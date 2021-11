Facciamo in modo che finalmente la giustizia sia gestita equamente e non controllata dai partiti: votate tutt* SÌ all’iniziativa sulla giustizia!

Attualmente, per poter essere elett* come giudici federali, i/le candidat* devono essere membr* di un partito, in assenza di questo criterio non hanno nessuna possibilità di essere elett*.