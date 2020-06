La pandemia ha messo a dura prova la razionalità, il coraggio e la forza d’animo di tutti noi, costretti, chi per mandato, chi per dovere professionale e chi per forza, ad affrontare quotidianamente scelte non facili. E purtroppo quanto capitato nei primi mesi di quest’anno non si può escludere che potrebbe ripetersi ancora nei prossimi mesi. È stata una prova dura e per alcuni, provati da un improvviso lutto, ancor di più. Sono stati giorni difficili, anche perché hanno minato non poche presunte certezze, riproponendo scenari che ricordavano quanto capitato all’inizio del secolo scorso, dunque fuori dall’esperienza diretta di chiunque, ad eccezione dei centenari. E davvero pochi, per quanto alcuni allarmi siano stati lanciati, potevano immaginare un pericolo tale da costringere tutti all’isolamento...