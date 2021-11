A chi oggi chiede come mai non si è pensato a un PIANO B è bene rispondere che chiunque abbia preso visione dei due Messaggi Municipali (accolti entrambi a stragrande maggioranza dal precedente legislativo) letto i relativi Rapporti commissionali, esaminato i piani del progetto e recatosi sui luoghi interessati, non dovrebbe mai porre una simile domanda. Infatti il secondo Messaggio (242 pagine) licenziato dal Municipio il 28.11.2019, descrive minuziosamente quanto necessario per ovviare a un PIANO B. In particolare delinea l’Accordo generale di Partenariato Pubblico-Privato, gli elementi contrattuali, le definizioni, le opportunità, le condizioni finanziarie, il totale dettagliato dei costi e lo scadenziario. E’ pure utile ricordare che il primo vero e proprio approccio a questo progetto risale al 12.10.2017 (quattro anni or sono) quando il Municipio ha sottoposto al Consiglio comunale un Messaggio concernente la realizzazione del <NUOVO POLO SPORTIVO E DEGLI EVENTI> per un importo complessivo di 3’530’000.-- franchi nell’intento di permettere alla nostra Città di dotarsi di un Polo sportivo all’avanguardia nell’organizzare “eventi internazionali e nazionali, e in particolare di riorganizzare l’amministrazione cittadina”. Sulle relative concessioni di credito per un totale di 17’520’000.-- franchi sono ormai trascorsi rispettivamente 2 e 4 anni e mai è sorta alcuna presa di posizione né tanto meno reazioni negative da parte degli oppositori al progetto. Così agendo i più hanno ritenuto plausibile la locuzione “chi tace acconsente” dal latino: “Qui tacet consentire videtur”. Niente affatto! viene infatti smentita la frase attribuita a Papa Bonifacio VIII (oltre 700 anni or sono) e lanciato un referendum sorretto da argomentazioni che creano più confusione che convinzione, mentre tra le domande più gettonate spicca: come mai non si è pensato a un Piano B? Non lo si è né pensato né considerato perché si è lavorato alacremente al Piano A in quanto è parso, a tutti gli addetti ai lavori, (Municipio, Giuria, Servizi amministrativi, Funzionari, Tecnici, Giuristi, Esperti, Commissioni della Gestione e dell’Edilizia, Relatori dei rapporti commissionali, Consiglio Comunale ecc.) un progetto valido, sostenibile e difensibile. Un Piano B (una procedura mai applicata dalle nostre latitudini, forse più diffusa nel campo militare) avrebbe tra l’altro comportato ulteriori costi e creato altri dubbi e perplessità, quindi completamente inutile perché sembrava fosse un modo per svincolarsi dal Piano A. Con queste motivazioni (assai tardive) una vittoria dei contrari corrisponderebbe a una sconfitta dell’intera classe politica cittadina, e, oltre a una forte delusione tra i nostri giovani sportivi ma non solo, uno schiaffo a quei Luganesi che da anni sono in attesa della realizzazione di questo progetto.