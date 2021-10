Ma vi era la necessità di ricorrere alle riserve per ridurre i premi? La CEO di CSS, signora Philomena Colatrella, in una recente intervista ad un noto giornale romando ha ben indicato la strategia del suo gruppo: l’attuale diminuzione dei premi di CSS ha potuto essere realizzata grazie alla riduzione dei costi sanitari dovuta alla mancata effettuazione di molti interventi chirurgici non urgenti.

Purtroppo il tema è molto complesso e manca la volontà di fare chiarezza: i residenti che devono pagare i premi di tasca loro (senza sussidi) hanno altre preoccupazioni e poco tempo per cercare di capire il procedere dei nostri politici. Quest’ultimi, di fatto, impegnati a garantirsi la poltrona non arrivano ad accordarsi su un «modus operandi» che dia gli strumenti per pagare il giusto. Mi spiego: la liberazione delle riserve, così come realizzata, è un’operazione di cosmesi per far tacere la massa. Infatti, per quale motivo un assicurato di corta data può beneficiare di una quota delle riserve costituite dai premi pagati da altri durante anni? È chiaro che parte del capitale sia stato apportato da assicurati ormai decessi: questi, per paradosso, sarebbero semmai i soli ad avere diritto ad una riduzione di premio!