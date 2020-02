Sto per concludere il primo intenso quadriennio quale municipale del Comune di Monteceneri e sollecito un nuovo mandato. Dirigere i dicasteri Ambiente e Territorio mi ha permesso di fare quello che più mi piace in politica, ossia presenziare sul territorio e restare a contatto con la gente. Dai concittadini ho ricevuto tanti stimoli e informazioni che mi hanno aiutato a capire i reali problemi e scegliere le soluzioni da adottare.

Il mio primo impegno è stata la riorganizzazione della squadra esterna, con un nuovo organigramma e una nuova sede. La revisione del Piano regolatore, cantiere tuttora aperto, è stato il compito più impegnativo e che mi ha dato parecchie soddisfazioni. La più significativa è aver contribuito a convincere il Cantone a rinunciare al progettato Centro di riciclaggio inerti previsto a Sigirino. Quando questo sembrava oramai scontato, è stato possibile far valere le ragioni sollevate dai cittadini, giustamente preoccupati. L’intenso lavoro per avere una nuova stazione ferroviaria TiLo a Bironico-Camignolo ha richiesto perseveranza, che è stata premiata. A breve partirà la progettazione da parte del Cantone e come Comune stiamo adeguando la pianificazione della zona circostante.

Altri importanti progetti sono in corso. La mia visione è chiara: le componenti economiche, sociali e ambientali dovranno coesistere e svilupparsi in perfetta simbiosi e i cittadini essere informati e coinvolti. L’ottima collaborazione con le autorità cantonali, gli enti locali e le associazioni no profit ha permesso di potenziare la rete dei sentieri, ha promosso e contribuito a realizzare interessanti progetti in collaborazione con i vari Patriziati dei nostri quartieri. Siamo in dirittura d’arrivo per realizzare due importanti progetti di rinaturazione di corsi d’acqua: un tratto del torrente Leguana e il riale Valgira a Sigirino. Queste opere, di grande pregio ambientale, saranno in massima parte finanziate da Cantone e Confederazione. Ci sarà una novità nel rione Stazione a Rivera, con la formazione di un nuovo parco giochi aperto al pubblico grazie a una proficua collaborazione con alcuni privati.

L’implementazione del credito «manutenzione strade» ha permesso di rifare parecchi tratti oramai obsoleti. La costruzione del marciapiede a lato della strada cantonale nella zona alta di Bironico ha messo in sicurezza un tratto di strada molto pericoloso. Non mancano altri progetti elaborati in questo quadriennio. Alcuni saranno sottoposti al prossimo Consiglio comunale. Cito per esempio, la ristrutturazione della ex casa comunale di Camignolo e della casa montana di Nante. Opere che, grazie alla ricerca di nuove soluzioni progettuali e gestionali, saranno praticamente autofinanziate. Molto resta da fare, ma la strada imboccata è quella giusta. Guardo al futuro di Monteceneri con ottimismo e fiducia.

