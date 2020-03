Dopo diverse discussioni, una raccolta di oltre 6.500 firme di sostegno da parte della popolazione e un’affollatissima serata informativa al centro AlpTransit a Sigirino, finalmente nel corso del 2018 il progetto è stato oggetto di uno studio di fattibilità tra il Cantone e i Comuni di Mezzovico e Monteceneri il cui risultato è stato esposto alla popolazione nel mese di dicembre 2019. Sostanzialmente, quello che è emerso da un punto di vista strettamente finanziario è che il riutilizzo di materiale di scavo pulito, ai fini di contribuire a rimodellare il terreno per la copertura dell’autostrada, consentirebbe il finanziamento parziale dell’opera attraverso la riscossione di normali tasse di deposito. A tali sovvenzioni «dirette» a favore della costruzione dell’opera andrebbero poi ad aggiungersi i cosiddetti ricavi «indiretti» e cioè i risparmi generati dai ripari fonici non eseguiti e dall’importante recupero di zone agricole.

A livello ambientale e correlato alla qualità della vita dei residenti, i punti di forza del progetto sono invece molteplici. A lavori conclusi sarà infatti possibile riconquistare migliaia di metri quadrati di zone verdi a tutto vantaggio della popolazione riducendo nel contempo in modo drastico l’inquinamento acustico e ambientale derivante dall’asse autostradale. Da un punto di vista pratico, essendo terminata la procedura di consultazione della popolazione, ora la palla è nel campo degli amministratori comunali. Il Cantone a più riprese si è infatti mostrato propositivo nei confronti di quest‘opera (cofinanziando inoltre lo studio di fattibilità) a condizione che il progetto stesso dimostri di poter godere di un ampio sostegno popolare. Tale sostegno, come sottolineato nella recente nota stampa redatta dai Municipi coinvolti, parrebbe di fatto non mancare.

È dunque auspicabile che gli Esecutivi che scaturiranno dalle elezioni del 5 aprile riescano finalmente a dare seguito a quanto fin qui pianificato mostrando al Cantone la volontà di andare fino in fondo con la realizzazione del progetto e delle misure accompagnatorie a esso correlate (ad esempio la costruzione di nuovi ripari fonici a Bironico e Camignolo sui tratti dove purtroppo la morfologia del territorio non consente la copertura dell’autostrada). Quasi 5 anni sono passati da quando si è sentito parlare per la prima volta del PAV come una nuova «visione territoriale», è ora giunto il momento trasformare tale visione in realtà.