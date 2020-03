Il comune di Monteceneri conta circa 4.600 abitanti e si trova in una fase di forte espansione demografica. Lo studio cantonale sulle aggregazioni PAC prevede per il nostro Comune un’esplosione demografica del 41,7% nei prossimi 20 anni, aumento confermato da numerose nuove costruzioni abitative peraltro già in atto. Nel corso del 2014 è stato ufficialmente costituito, in forma di consorzio, l'Istituto scolastico unico Alto Vedeggio (ISUAV) che comprende tutte le scuole elementari e le scuole dell’infanzia di Mezzovico-Vira, Monteceneri (Rivera, Bironico, Camignolo, Sigirino e Medeglia) e Isone per un totale di circa 500 allievi.

Nel corso della corrente legislatura ho fortemente voluto e contribuito a elaborare un progetto di campus scolastico, nel quale abbiamo inserito diversi contenuti di utilità pubblica, alcuni dei quali di interesse cantonale, che risultano assolutamente necessari per il nostro Comune. A medio termine saremo infatti confrontati con una carenza di spazi scolastici e non dobbiamo farci trovare impreparati.

Nel progetto sono stati inseriti diversi contenuti di utilità pubblica, oltre a 7 sezioni di scuola elementare: una mensa che possa ospitare nella pausa pranzo i nostri bambini; una palestra convertibile in sala multiuso (di circa 500 posti) entrambe opere indispensabili che potranno suscitare l’interesse del Cantone considerata in particolare la centralità del nostro Comune; una centrale termica a legna (interamente a carico di AIL in collaborazione con l’azienda forestale locale); un nuovo centro di protezione civile (750 posti) collocato sotto la palestra e la nuova sede della scuola elementare, interamente a carico del Cantone.

Il 10 luglio 2019 ho quindi presentato al Consiglio comunale i progetti futuri che sono stati elaborati in questa legislatura. Si tratta di 10 progetti tra i quali figurano in particolare, oltre al già citato progetto scolastico, la ristrutturazione/ampliamento della casa Montana di Nante, la nuova sede dell'amministrazione comunale (ora provvisoriamente in affitto presso privati), la riqualificazione del Centro quadrifoglio e della Casa dei Landfogti, il nuovo ecocentro comunale e la ristrutturazione della ex casa comunale di Camignolo. L’elaborazione di questi numerosi e ambiziosi progetti, che ovviamente hanno dei costi importanti, necessità di un’analisi finanziaria approfondita.

Il Municipio ha quindi commissionato uno studio sull’impatto finanziario che questi progetti avranno per il nostro Comune. È infatti necessario che le opere di utilità pubblica e i loro costi vengano adeguati alle reali capacità finanziarie del Comune e pianificate con accuratezza nel tempo. Questo affinché la popolazione benefici di infrastrutture adeguate e moderne, senza tuttavia che gli investimenti gravino eccessivamente sulle casse comunali.

Per poter concretizzare questi progetti, in cui credo, ho deciso di mettermi a diposizione di Monteceneri per un nuovo mandato in Municipio. Ritengo che sia stata tracciata la giusta via, ora la parola spetta alle cittadine e ai cittadini di Monteceneri che ringrazio anticipatamente se vorranno rinnovarmi il loro sostegno.

