Lasciamo perdere i bellinzonesi del MPS e concentriamoci sugli oppositori luganesi. La mia domanda è: ma cosa spinge questi vecchietti - vecchietti al par mio - a impegnarsi così tanto per contrastare un progetto essenzialmente rivolto a chi ancor non è in età AVS ? Franco Masoni, Fulvio Pelli, Martino Rossi, Adriano Cavadini....la loro generazione di riferimento è pure la mia. Personalmente, pur fra acciacchi e tribolazioni, cerco di godermi il tempo che L’ Eterno mi sta graziosamente regalando. Anche loro, certo, ma trovano anche tempo ed energie per cercare di determinare un futuro purtroppo non vicinissimo. Beati loro !

Giorni addietro ho letto in questo giornale del dinamismo e dell’innovazione di cui beneficia Zurigo. Dovrò leggere anche dello stantio immobilismo che la fa da padrone a Lugano ? Mi risponderanno, forse, di essere mossi da amore per la cosa pubblica, dalla saggezza portata dall’esperienza, dal desiderio di preservare la città da incalcolabili danni, di interessarmi degli affari miei. Non è difficile immaginare cosa mi risponderebbero. E la mia eventuale replica sarebbe: senza visioni, senza rischi calcolati, senza entusiasmo non si va da nessuna parte e, come altri vecchi saggi insegnano, star fermi equivale a marciare indietro, anche in prima lega . Un ultimo accenno all’ex presidente luganese del PLR : lasci in pace il Malcantone Agno e il football club Lugano. Pensi piuttosto a come ha lasciato il PLR di Lugano.