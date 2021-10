Da cittadina sono sconcertata dall’incredibile confusione creata per dare contro il Polo Sportivo e degli Eventi, progetto avallato dal Consiglio Comunale, sostenuto dal Municipio e in dirittura di arrivo. Una confusione istigata già durante la raccolta firme. Avvicinata a suo tempo in città per convincermi a firmare «a favore del polo sportivo ma non delle torri», constato ora purtroppo che a questo argomento se ne sono aggiunti altri della stessa faciloneria, sgamabili anche dagli sprovveduti.

Bisogna essere consapevoli che ad esempio un «no alle torri», interpretato a modo loro da certi come un ideologico «no alla speculazione», non farà automaticamente costruire subito stadio e palazzetto. Credendo di ostacolare chissà quale male oscuro insito nelle torri e nel partenariato pubblico/privato - manco che, nel resto della Svizzera dove già progetti di questo tipo sono all’ordine del giorno, fossero tutti idioti - non si otterrebbe invece niente di niente senza ricominciare da zero. A meno che non si creda che il processo decisionale politico possa essere forzato a piacere o con la bacchetta magica, o peggio che tutto sia dovuto. Non si scappa: sarebbe invece un clamoroso e tristissimo passo indietro per tutta la città.

La nostra responsabilità è quindi di dover decidere il 28 novembre prossimo se vogliamo lanciare la volata a Lugano per vedere realizzati i tanto agognati spazi sportivi moderni e fruibili a tutti, se vogliamo far rifiorire angoli ora sviliti, tristi o inaccessibili della nostra città oppure vogliamo ripiegarci sulle nostre paure, alimentate purtroppo anche dalla scarsa conoscenza e conseguente scarsa fiducia dei metodi di gestione moderni. Se vogliamo sostenere o azzerare un progetto che francamente nessuno può più asserire di non capire, tanto si sono dati da fare i nostri Municipali e collaboratori della Città per divulgarne e spiegarne i contenuti innovativi. La bellezza della nuova sistemazione prevista al Maglio, la modernità e la cura della progettazione del nuovo stadio e del nuovo palazzetto dello sport, e di tutti gli spazi che ruotano attorno, addirittura già “vivibili” in un video rendering al quale si può accedere in rete, non possono lasciare indifferenti.

Stendendo quindi un pietoso velo sugli interessi di visibilità e opportunità politica (per non dire altro) che aleggiano dietro la manovra del referendum, invito quindi tutti a dire no al piano B che nessuno può definire ma che sicuro toglie ogni possibilità di realizzare finalmente e a corto termine i nostri sogni e quelli dei nostri figli e nipoti. No alla prospettiva di buttare il risultato del lavoro di anni, di far aspettare ancora le società sportive. No ad una visione anacronistica e facilona della politica dando retta (li definiva così il compianto sindaco) ai «profeti del declino» e ai finti paladini. SÌ invece ad una città per tutti, veramente attrattiva per chi ci vive e chi ci lavora, con il progetto del Polo sportivo e degli eventi.

