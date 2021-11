Riprendo una voce a sostegno del progetto del Polo di Lugano (PSE) : «Realizziamo il sogno dei nostri giovani».. Nessun dubbio nel sostenere che gli spazi sportivi previsti nel progetto siano utili e necessari. Quindi una parte del progetto da sostenere, non solo per il sogno dei giovani, ma anche per la reale fruizione.

Quanto costa all'ambiente in termini di inquinamento la costruzione di questi spazi aggiuntivi? Si verificherà un andirivieni di migliaia e migliaia di automezzi per smaltire il materiale di scavo, gli scarti edili e portare il nuovo materiale per tutte le costruzioni, comprese porte, finestre, infissi, pavimenti e tutto ciò è necessario per renderle abitabili.