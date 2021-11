Il prossimo 28 novembre saremo chiamati a votare sul progetto per la realizzazione del Polo Sportivo e degli Eventi nel Nuovo Quartiere di Cornaredo (NQC). Questo importante progetto prevede la realizzazione di un’Arena sportiva da 10’000 posti che potrà ospitare eventi sportivi nazionali, internazionali e grandi manifestazioni. A fianco del nuovo Stadio verrà realizzato il Palazzetto dello Sport che potrà ospitare 4.000 persone e sarà considerato di importanza nazionale, diventando la sede di numerose associazioni sportive e federazioni nazionali. Si tratta dunque di creare una Casa degli Sport e degli Eventi moderna, sostenibile e aperta a tutta la popolazione. Questo quanto recita il paragrafo di apertura del sito di presentazione del PSE, e già di per sé dovrebbe far capire l’importanza che riveste questo progetto. Un progetto sì locale ma di valenza in realtà ben più vasta, con un’incidenza su tutta la regione, il territorio Cantonale e anche nazionale. La nostra Città, il nostro Cantone si meritano una struttura del genere. Si poteva fare meglio? Forse. Si poteva fare diverso? Forse. Ma il progetto c’è, è valido ed è pronto per partire. Con l’idea che si può sempre fare meglio e di più si arriva a non fare mai niente. Chi troppo vuole nulla, stringe, un vecchio modo di dire più che mai attuale. Il diritto a fare referendum è sacrosanto, ma per una volta guardiamo avanti e agiamo, cerchiamo di proiettare il nostro Cantone nel futuro e non lasciamolo nel passato per diatribe locali e personali. A chi vuole solo la parte sportiva dico questo: il coinvolgimento dei privati è fondamentale, senza una collaborazione tra pubblico e privato non si può più pensare di portare avanti dei progetti di importanza locale, ma anche regionale, cantonale e nazionale. Sfruttiamo le collaborazioni che possono nascere da queste collaborazioni e portiamo a casa quello che interessa alla popolazione, ai nostri giovani, alle associazioni. Per tutte queste ragioni un SI convinto da parte mia il prossimo 28 novembre.