Ho avuto modo di assistere alla trasmissione «Matrioska» andata in onda su Teleticino il 19.10.2021, dedicata al referendum sul «PSE». Quello a cui ho assisitito, scavalca qualsiasi posizione ideologica o pragmatica si possa avere sull’oggetto in votazione.

Volutamente tralascio il parere sul signor Poretti che si permette di attribuire il titolo di «incompetenti» ai funzionari del comune di Lugano, che hanno lavorato anni sul progetto e sui valori economici. Mi soffermo invece sul comportamento dell’onorevole Tamara Merlo e del signor Martino Rossi.

È stato particolarmente imbarazzante vedere una Consigliera Comunale in carica ed un ex-Consigliere Comunale argomentare le proprie tesi, sparando cifre a caso (senza comprovarle) e ignorando (volutamente?) completamente quello che sono i processi comunali per un progetto di questa portata e le direttive della lega calcio.

Politici, aggiungendo al discorso anche l’on. Pelli, che vengono a raccontare in TV che un tale progetto può essere rifatto in 2-3 anni e che se il referendum dovesse venir approvato, la squadra del FC Lugano può continuare a militare nella massima lega in virtù del buon posizionamento (dopo 3 mesi di campionato) in classifica. Ciò significa che non conoscono la tematica di cui stanno parlando oppure mentono spudoratamente ai cittadini di Lugano, per accaparrarsi voti.

Questo atteggiamento, come cittadino di Lugano, mi imbarazza tremendamente poiché significa non avere rispetto per la carica che ricoprono (o che hanno ricoperto, nel caso del signor Rossi). Parliamo di una riqualifica di un quartiere, non di costruire una capanna in riva al lago.

Da qualsiasi parte si stia ed in qualsiasi modo da lì si pensi, bisogna argomentare portando dati oggettivi e assumendosi la piena responsabilità di ciò che si dice. Non raccontando fandonie o creando una votazione per vedere «cosa succede in città», per parafrasare una nota canzone. Ci vuole rispetto per i cittadini che rappresentano e che credono di rappresentare.

Non ci si dimentichi inoltre che ci sono comunque posti di lavoro (non solo in casa FC Lugano) in gioco; già solo questo dovrebbe portare ad avere rispetto ed argomentare in maniera Onesta. Se questo è lo spessore e la qualità che si porta nei dibattiti, per il futuro di Lugano c’è poco, pochissimo, da stare allegri. Perché oggi l’argomento è il PSE, ma domani?

