Il progetto che sarà messo ai voti il 28 novembre è sostenibile ed equilibrato. In termini di sviluppo urbano è una grande opportunità per Lugano e i suoi abitanti. Dal punto di vista progettuale, come architetto, posso affermare chiaramente che senza PSE non ci saranno alternative a Lugano per i nostri giovani e per lo sport nei prossimi decenni. Alle prossime generazioni rimarrebbe l’inspiegabile incompiutezza di una periferia. Con la presente, quale tecnica, intervengo con alcune precisazioni, necessarie per chiarire alcuni aspetti recentemente molto dibattuti, considerati come opinabili sebbene non lo siano, con il risultato di suscitare confusione. Li spiegherò senza metafore, limitandomi ai fatti tecnici. IL PSE, a vocazione sportiva e civica, è un progetto di riqualifica urbana in estensione naturale dal centro Città. Il Piano di Quartiere è lo strumento pianificatorio che ne garantisce l’insieme omogeneo nel quale interessi pubblici e privati coincidono, con precisi requisiti paesaggistici e ambientali, e una sensibile attenzione verso spazi pubblici, aspetti viari e mobilità lenta. Il vincolo di Piano di Quartiere (PQ) del PSE esiste e va rispettato quale progetto d’insieme. A oggi, sono stati inoltrati due progetti d’insieme: a febbraio 2015 (PQ approvato e cresciuto in giudicato) e, dopo anni di approfondimenti e verifiche, la variante a dicembre 2020 (PQ1 in fase di approvazione). Cambiare i contenuti di ciò che è stato definito nel progetto d’insieme, ad esempio edificare solo stadio e palazzetto, significherebbe modificare sostanzialmente il PQ poiché verrebbe intaccato il principio che ne è alla base: l’insieme.

Andrebbe rifatto un nuovo PQ e le procedure di autorizzazione di stadio e palazzetto non potrebbero sfociare in una licenza di costruzione sino a definizione, approvazione e crescita in giudicato di un nuovo PQ. Le Parti d’opera del PQ del 2015 sono anche cambiate negli anni, in una logica di buon senso e permanente processo di ottimizzazione delle sinergie determinate dall’insieme dei contenuti, unici e complementari l’uno con l’altro se concentrati in un solo luogo: Cornaredo. Le procedure di autorizzazione di stadio e palazzetto, vincolate al PQ1 del 2020, sarebbero quindi da rifare in quanto diverse dal progetto inoltrato nel 2015. Le due strutture, per eventi e competizioni nazionali e internazionali, destinate ad accogliere quotidianamente atleti professionisti e amatoriali, sono cambiate. Basterebbe chinarsi attentamente sui piani, andando oltre le immagini più scontate, per rendersi rapidamente conto delle modifiche. Dopo il 2015 sono avvenute verifiche con le società sportive e i servizi della Città, con Enti e Federazioni, sono stati valutati anche possibili contenuti cantonali e ulteriori potenziali finalizzati all’attrattività del luogo in una visione allargata nel territorio.

Il PSE è un polo di riferimento e ha una logica con gli altri poli urbani ai quali è “complementare”. Evoluzioni d’insieme sono: lo spostamento della pista di atletica, la creazione di un parco urbano, lo sviluppo dell’edificio lungo via Trevano per contenuti terziari ed eventuali residenze, la nuova impostazione dei posteggi, l’eliminazione delle rampe d’accesso a sud, la sistemazione dei marciapiedi per approfondimenti logistici e gastronomici. Ci sono anche questioni meno visibili quali le sottostrutture, verificate nel dettaglio e pianificate nelle tappe, che hanno condotto a sviluppi in previsione dell’esecuzione e dei progetti in corso marginali al PSE. Stadio e palazzetto, nell’estensione e organizzazione degli spazi, sono anche evoluti con modifiche negli accessi, scale, quote, impianti, vie di fuga e in diversi altri aspetti. Senza contare tutto il resto, dal processo politico a quanto sarà da replicare nuovamente: il modello di finanziamento, i concorsi, i messaggi municipali, la progettazione, le procedure di autorizzazione. Per le tempistiche generate da un eventuale “no” al PSE, posso solo confermare che le proiezioni espresse dal Municipio sono corrette, secondo l’esperienza dei progettisti si sposterebbe il progetto almeno di un decennio.

Mi auguro di non assistere più a dibattiti dove, a fonti certe, si alternano improvvisazioni. Parlare è facile, ma solo quando si disegnano le cose e si verificano per anni si progredisce. I cambiamenti sono passi avanti compiuti per raggiungere gli obiettivi. Non si può retrocedere dagli obiettivi: l’appropriazione del luogo per il cittadino, l’adattabilità a mille usi, l’accessibilità per tutti, l’interazione fra le generazioni e la centralità. L'unica qualità a oggi presente a Cornaredo è la centralità, di un luogo però recintato fra posteggi. Questo non è sufficiente per avere un quartiere “funzionante”. Il progetto PSE, invece, consolida tutte le altre potenzialità di progresso, dove ogni Cittadino potrà fruirne liberamente in ogni momento della giornata.

