In effetti sembrano i colori di una armata Brancaleone quelli che sono contrari al Polo Sportivo. Sono i verdi con molto rosso, come quelli che volevano piantare patate sulla pista di Agno. Poi all’incontrario sono i rossi con molto verde della stessa pasta di coloro che erano contrari alla rinaturazione della Foce del Cassarate. E poi c’è un blu non tanto blu, che non si capisce cosa ci stia a fare lì, ma che tempo a dietro ha perso il suo attimo fuggente .

Per fortuna c’è il rosso non più tanto rosso ma rosé, che fuori dall’armata Brancaleone ha lasciato libertà di voto sul Polo Sportivo. Quest’ ultimo ha capito bene che in questo caso è meglio lasciar perdere con certe ideologie, ma di approfittare di quelle centinaia di milioni che i privati investono su quel imprescindibile progetto che oltre tutto dà lavoro a centinaia e centinaia di lavoratori per diversi anni. Non è per questo che la sinistra dovrebbe combattere? Per creare lavoro? Ma non é tutto qui! Il rose’, ha ultra bene capito che quei franchetti sborsati dall’Ente Pubblico, rientrerebbero facilmente nelle casse comunali tramite le tasse pagate su quei centinaia di milioni che i privati sborserebbero.

Per un segnale di positività Cantonale e come hanno già fatto in passato, speriamo che i Luganesi nella segretezza delle urne, ritrovano il loro noto pragmatismo e per ancora una volta rigettino questo tentativo di pura demagogia imbastita sù dai contrari.

©CdT.ch - Riproduzione riservata