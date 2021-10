Un aspetto centrale del progetto del PSE sta nel suo proporsi come ricucitura dell’intero tessuto cittadino attraverso l’integrazione di aree poco valorizzate in un contesto urbano che riconosca pari dignità a tutte le sue componenti. Lugano ha ambienti socio-territoriali complessi e diversificati: ha un centro che è il cuore della vita amministrativa ed è sede di numerosi servizi pubblici e privati; ha periferie paesaggisticamente privilegiate e perciò divenute aree di residenza per una fascia alta delle stratificazione sociale cittadina; ha zone senza destinazioni funzionali specifiche, a volte caratterizzate da contenuti marginali e difficili (cimiteri, carceri, alloggi per persone socialmente fragili ecc.), che sono tipicamente, e non certo solo a Lugano, collocate in genere proprio nelle zone periferiche. Il PSE è pensato per essere un centro di aggregazione per l’ampia area territoriale che vi si riferisce: grazie ai suoi contenuti diversificati, e non solo a quelli sportivi, esso ridefinisce un territorio oggi caratterizzato da quel senso di incompiutezza e quindi provvisorietà che caratterizza anche a Lugano le periferie urbane non privilegiate. Il PSE è una proposta integrale e integrata per risolvere questa incompiutezza, rinsaldare il tessuto urbano ma anche quello sociale, ponendo quest’area in costante dialettica, con pari dignità, con le altre realtà cittadine. Con pari dignità: perché il bello può essere creato anche a beneficio di chi fino a oggi non ne ha fatta esperienza o ne ha fatta solo in parte perché non favorito per stato naturale o per precisa scelta culturale e politica, che ha preferito privilegiare (vedi LAC) altre aree socio-territoriali. Il polo è un segno di questa bellezza: questo quartiere lo merita, questa città può e deve poterlo realizzare.