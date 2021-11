Il governo svizzero, in modo analogo a quello da me conosciuto da piccola, rende assoluto un bene, quello sanitario, che prevale su tutti gli altri. Il governo segue i propri obiettivi in modo dogmatico nel vaccinare tutta la popolazione, ma tralascia di approfondire i punti critici e dubbiosi, che riguardano questa terapia, come la forte diversità nel rapporto rischi/benefici tra le varie fasce d’età, i gravi effetti collaterali, la diminuzione dell’efficacia nel tempo, etc. Non permette repliche o un libero dibattito neanche su altri temi, come le cure precoci a domicilio, la prevenzione o l’efficacia dell’immunità naturale, delegittimando chiunque abbia opinioni diverse. Sembra anche trascurare l’impatto economico causato dalle chiusure e dall’indebitamento per in numerosi sussidi. Le responsabilità sono ripetutamente fatte ricadere sulla popolazione e i suoi comportamenti, incolpando singole persone o gruppi che non si adeguano, soprattutto quando alcuni obiettivi prefissati non sono raggiunti o non funzionano. Oggi come allora, viene mantenuto lo stato di emergenza prolungato senza specificarne in modo chiaro i parametri. Si fa uso della paura e dell’imminente prossimo pericolo con messaggi propagandistici ripetuti nel tempo e facendo uso di parole che nascondono il vero significato delle misure prese (sensibilizzazione, immunizzazione). Viene promessa un’unica soluzione, nella forma di una nuova normalità, a condizione però che tutti si adeguino e si conformino al diktat, nel quale i diritti vengono venduti come privilegi. In tale società ogni opposizione viene intimidita e valori come giustizia, responsabilità, solidarietà, dignità perdono ogni reale significato. Già oggi si verifica una crescente indifferenza o addirittura consenso verso proposte che solo pochi mesi fa’ sarebbero state considerate scandalose, come far pagare a proprie spese i costi delle cure o chiudere in lockdown chi non si adegua. Il 28 Novembre gli svizzeri avranno la possibilità di respingere la legge sul CovidPass. E’ uno strumento di obbligo vaccinale surrettizio senza ragione sanitaria nel prevenire contagi e ulteriori restrizioni. Non è un mezzo per acquisire la libertà, al contrario, rende i cittadini facilmente ricattabili e sottintende la sorveglianza.