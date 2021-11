Nell’editoriale del 17 novembre John Robbiani si dice preoccupato per gli effetti che il referendum sul PSE potrebbe avere sulla politica cittadina. Condivido le preoccupazioni del giornalista perché Lugano, nel prossimo futuro dovrà affrontare, da sola o con l’aiuto del Cantone e della Confederazione, problemi che richiedono la collaborazione di tutte le forze politiche. Cito in particolare la realizzazione del tram-treno, che permetterebbe un salto di qualità alla politica del traffico dell’agglomerato; il completamento di AlpTransit verso sud (non si capisce perché un progetto di carattere continentale debba fermarsi a Lugano); la revisione del Piano regolatore per adattarlo alla nuova legge federale sulla pianificazione del territorio; la crisi economica che costringe all’emigrazione permanente giovani formati nelle nostre scuole con conseguente calo demografico; la riqualifica del lungolago che favorirebbe il turismo, ecc. Considerato tutto ciò mi chiedo se non sarebbe stato possibile evitare un referendum che, qualunque ne sia l’esito, è divisivo per sua natura. Dopo aver letto l’intervista all’ex Sindaco Giorgio Giudici apparsa su questo quotidiano lo scorso 3 novembre, mi chiedo perché la sua proposta, che avrebbe tolto alcune delle principali obiezioni dei referendisti, sia stata modificata. Secondo Giudici, promotore del PSE, il suo progetto non prevedeva lo spostamento dell’amministrazione dal centro a Cornaredo e nemmeno quello della Polizia comunale mentre in una delle due torri si sarebbe potuto collocare un albergo e nell’altra la sede delle AIL. Lo spostamento dell’amministrazione è uno dei temi più controversi: l’analisi urbana di Espace Suisse, commissionata dal Municipio nel 2018, suggerisce di rinunciare al trasferimento di posti di lavoro pubblici a Cornaredo perché la scelta penalizzerebbe ulteriormente le attività in centro città. Il problema del centro città, con la chiusura di negozi e la perdita di abitanti, è noto da tempo. E’ stato sollevato da una mozione del 11 marzo 2019 presentata dal Capo gruppo della Lega Lukas Bernasconi e approvata dal Legislativo il 6 luglio 2021. Questo giornale, il 25 aprile 2019, ha ricordato una mia lontana mozione del 1976 che, riprendendo quanto votato dalla popolazione a Bienne, sollecitava il Municipio a decidere gli stessi provvedimenti ora chiesti da Lukas Bernasconi. L’albergo, previsto dalla proposta Giudici in una delle torri, è un obiettivo importante per una città turistica come Lugano. Riportare le AIL a Lugano, avrebbe comportato entrate supplementari per la città mentre il trasferimento della Polizia fa perdere alla Cassa pensioni le entrate degli affitti. Il progetto Giudici è stato sufficientemente valutato? Il dubbio rimane ma, qualunque sia l’esito del referendum, voltiamo pagina per il bene della città.