Se in futuro vogliamo risanare almeno il 3% degli edifici per anno invece dell’attuale 1% è chiaro che i sussidi del Programma edifici per gran parte dei proprietari non bastano.

L’aumento dal 2021 della tassa CO2 a 120 franchi alla tonnellata porterà temporaneamente il 25% in più (poi scenderà con la diminuzione dei consumi alla quale miriamo), ma non basterà lontanamente. Per stimolare più risanamenti ci vorranno altri mezzi se i 450 milioni attuali attivano solo l’1% per 300 milioni di sussidi erogati (in media 30 mila franchi per caso). Una stima grossolana con un aumento del 50% dei sussidi per caso per passare dai 10 ai 30 mila casi per anno, ci vorrebbero 1350 milioni. Cifra indicativa, ma che dà l’idea di cosa ci possiamo aspettare se vogliamo effettivamente raggiungere l’obiettivo zero CO2 nel 2050. Intanto, secondo le prime indicazioni, la Confederazione intende proporre l’aumento dei sussidi per il cambiamento del sistema di riscaldamento da fossile a rinnovabile.